Natale con il sole in Sicilia, 21° a Siracusa e Trapani e tuffi al mare

Natale all'insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia. A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi. C'è chi ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo al mare a Palermo, come a Catania e in diverse località dell'Isola. Passeggiate nei parchi, nelle riserve naturali e lungo i litorali delle spiagge prima del tradizionale pranzo di Natale in famiglia o nei ristoranti soprattutto nelle zone balneari e in montagna. Tantii turisti giunti nell'Isola per le vacanze natalizie che si stanno godendo il clima favorevole visitando monumenti e città.(