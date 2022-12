Picchiavano le loro conviventi: due denunciati a Castelvetrano

Due uomini sono stati denunciati iper maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Castelvetrano(Tp). Il primo è un uomo di 53 anni che avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, l'ultima aggressione risale a pochi giorni fa quando l'ha picchiata dopo una lite per futili motivi; la vittima ha avuto una prognosi di cinque giorni. All'uomo sono stati ritirati in via cautelare 2fucili, una rivoltella e una carabina regolarmente denunciate.Il secondo denunciato è una persona di 38 anni che avrebbe aggredito più volte la propria convivente, che in diverse occasioni ha fatto ricorso ai sanitari.