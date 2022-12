Caltagirone, alla Comunità terapeutica l'Oasi la rappresentazione della Natività

Alla Comunità Terapeutica per le dipendenze patologiche "L'Oasi" di Caltagirone, a conclusione della tradizionale Novena e dopo la celebrazione di don Antonio Parisi, è andata in scena una originalissima rappresentazione della Natività del Bambinello Gesù, ideata e curata con estro e fantasia direttamente dagli ospiti della struttura e da due volontarie, seguiti meticolosamente, passo dopo passo, dalla responsabile della comunità dottoressa Raffaela Cannizzo. In una location davvero suggestiva, con atmosfere di luci mozzafiato, dove è stata costruita pure una capanna a regola d'arte, si è rivissuta la magia che vissero più di duemila anni fa i Magi e i pastori di Betlemme. Sono stati presenti all'evento anche gli operatori Andrea Falduzzi, Francesco Sorce e Salvatore Stornello e le due volontarie Krizia Fidone e Valeria Di Paola Campagnolo.

La stessa rappresentazione, nello spirito di un "Natale itinerante", sarà replicata presso una casa famiglia di Mazzarrone che ospita anziani, nonché in varie circostanze di ospitalità di gruppi e istituzioni che saranno presenti presso la comunità calatina di Casa Rosetta.