Marsala, famiglia in situazione di disagio accolta in una casa della Diocesi

Nella casa fraterna della Diocesi di Mazara del Vallo, in contrada Amabilina a Marsala, dalla vigilia di Natale è accolta una famiglia della città. Sono sette i componenti del nucleo familiare in situazione di disagio che hanno trovato ospitalità all’interno della struttura gestita dall’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”. La famiglia (marito, moglie e 5 bambini), che dal 24 dicembre abita nella casa fraterna, è stata seguita da mesi da don Francesco Fiorino che guida l’Opera di religione. Sino a qualche sera addietro la famiglia era ospitata da parenti ma, visto il nucleo così numeroso, è stato deciso di ospitarla nella casa fraterna dedicata a santa Gianna Beretta Mola. «Ci è sembrato il modo migliore di celebrare il Natale, accogliendo chi vive in difficoltà – ha detto don Francesco Fiorino – il richiamo è quello di vivere una solidarietà concreta». La casa fraterna è la quarta della Diocesi gestita dall’Opera di religione: una casa per donne è aperta in via San Giovanni a Mazara del Vallo, una casa per uomini e un’altra per donne, invece, sono aperte a Marsala. Questa di contrada Amabilina è stata acquistata dalla Diocesi coi fondi 8x1000 ed è gestita dall’Opera di religione.