Tenta di uccidere connazionale a Gioia Tauro: arrestato

Un immigrato di nazionalita' ghanese e' stato arrestato a Gioia Tauro dagli agenti del locale commissariato di Polizia per il reato di tentato omicidio. Nel corso di un servizio di vigilanza nella zona della tendopoli ministeriale, nell'area industriale di San Ferdinando, gli agenti sono stati allarmati da forti urla provenienti da una tenda della struttura. e hanno visto un uomo accasciato a terra, privo di sensi e ricoperto di sangue, di nazionalita' ghanese. Il personale medico del 118 ha prestato le prime cure alla vittima dell' aggressione, ricoverandolo in ospedale. Non e' in pericolo di vita. L'attivita' di indagine, grazie alla testimonianza di una persona presente all'aggressione, ha consentito di individuare l'autore del gesto, anche lui ghanese, e il sequestro dell'arma. L'aggressore e' stato arrestato per tentato omicidio.