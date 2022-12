Arcidiocesi di Siracusa, riproposta l'iniziativa "Le Vie dei presepi": è la quarta edizione

L’ufficio di Pastorale per il Tempo Libero, Turismo e Sport dell'Arcidiocesi di Siracusa, anche quest’anno ripropone l’iniziativa “Le Vie dei Presepi”, che giunge alla sua quarta edizione.

“Avendo constatato che il “turismo natalizio” è in costante incremento - affermano dalla Diocesi - abbiamo ritenuto di porre all’evidenza dei turisti le belle esperienze che ci saranno segnalate nel nostro territorio. Così, abbiamo pensato di approntare un manifesto, con un QR-code che rimanda a tutte le iniziative, che verrà esposto in tutte le chiese parrocchiali ed in tutte le rettorie”.

Sarà sempre attiva la pagina web www.leviedeipresepi.it ed i social network Facebook e Instagram per dare informazioni dettagliate e aggiornate e promuovere eventi connessi con quello principale.

Numerosi i presepi, da quelli monumentali a quelli viventi, proposti in tutta la Diocesi: da san Giuseppe Innografo ad Augusta al presepe monumentale di Carlentini (di oltre 50 metri quadrati), dal presepe allestito nella Basilica di San Sebastiano a Melilli a quello vivente di Melilli e della vicina Città Giardino che vedrà protagoniste tutte le famiglie della comunità parrocchiale, passando dai due presepi (vivente e monumentale) di Belvedere (Siracusa); per concludere con il presepe del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro.