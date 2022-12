Smottamento nella notte sulla strada Statale Amalfitana

Un nuovo smottamento si e' verificato la scorsa notte sulla strada statale 163 "Amalfitana" al chilometro 39,500, nel territorio comunale di Maiori. Il distacco di pietre e materiale franoso dalla parete rocciosa prospiciente la sede stradale ha invaso la carreggiata. Al momento del cedimento, avvenuto intorno alle 2.30, non vi erano veicoli in transito. Sul posto e' intervenuto personale Anas che con l'ausilio di mezzi meccanici sta provvedendo a sgomberare il piano dai detriti. In mattinata sono previsti sopralluoghi tecnici per valutare le condizioni di staticita' del costone roccioso a monte. Il traffico e' momentaneamente regolato a senso unico alternato al fine di consentire le operazioni. L'ennesimo crollo e' avvenuto in una zona nota per la sua vulnerabilita', quella tra i comuni di Maiori e Cetara.