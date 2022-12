Ragusa, Ibla Classica International: a San Giorgio concerto del coro polifonico "Cantus Novo"

Sarà il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla ad ospitare l'ultimo concerto dell'anno di “Ibla Classica International”, appuntamento che coincide anche con l'ultima data in programma per questa XVIII stagione concertistica promossa dall'associazione A.Gi.Mus presieduta da Giuseppe Basile e nata con la direzione artistica di Giovanni Cultrera. Giovedì 29 dicembre alle 18, l'orchestra ed il coro polifonico “Cantus Novo”, diretti dal maestro Giovanni Giaquinta, proporranno un concerto molto coinvolgente. La sacralità del luogo incontrerà la sacralità della musica per salutare insieme al pubblico il 2022 e prepararsi ad accogliere il nuovo anno. La formazione corale e musicale “Cantus Novo” è nata nel 2014 e ha raccolto molti consensi di pubblico rendendosi protagonista in importanti appuntamenti culturali in Sicilia e in tutta Italia. “Cantus Novo” vanta un repertorio molto ampio che spazia da brani di musica moderna a brani di musica classica che appartengono alla tradizione italiana ed europea.