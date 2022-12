Ragusa, al Teatro Donnafugata ultimi due spettacoli di "Natale in scena"

Ultimi due appuntamenti della rassegna "Natale in scena" al teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Mercoledì 28 dicembre alle ore 19.30 Pietro Montandon e Roberto Catalano porteranno in scena “I quattro Natali di Tridicino” di Andrea Camilleri. La rassegna si concluderà con il musical “Il Bosco Incantato” di Savatteri Produzioni e Casa del Musical, sul palcoscenico giovedì 29 dicembre in doppia replica, primo spettacolo alle ore 18.00 e secondo alle ore 19.30.