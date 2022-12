Modica, atti vandalici ed evoluzioni di motocicli in centro: servono controlli

Atto vandalico la sera di Natale nel centro storico di Modica. Ignoti hanno dato alle fiamme quattro cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti in via Scribano, nei pressi di piazza Matteotti. L'allarme è stato lanciato dai residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. L'episodio conferma la necessità di maggiori controlli, serali e notturni, nel centro storico che, soprattutto nei fine settimana, è ostaggio di improvvisate bande di ragazzini che "bivaccano" nei vicoli disturbando il sonno dei residenti. A questo si aggiunga il fenomeno dei ciclomotori che utilizzano le strade del centro come terreno di rumorosa e pericolosa competizione. I sequestri di moto smarmittate sembrano non bastare, malgrado l'impegno dei pochi agenti di Polizia municipale in organico. I commercianti del centro hanno anche raccolto oltre mille firme a corredo di una petizione inviata al prefetto di Ragusa chiedendo interventi mirati. Fino a questo momento, però, dalla Prefettura non è arrivata nessuna risposta all'appello di negozianti e residenti.