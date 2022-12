Siracusa, gli appuntamenti al Santuario della Madonna delle Lacrime

Ecco gli appuntamenti in programma al Santuario della Madonna delle Lacrime fino al 6 Gennaio.

Mercoledì 28 dicembre 2022

Recital “Natale … Ecco il Paradiso”

Ingresso libero

Mercoledì 28 dicembre 2022, alle ore 20, presso il Centro Convegni del Santuario di Siracusa, i volontari del Santuario Madonna delle Lacrime metteranno in scena il Recital “Natal… ecco il Paradiso”. Il Recital, con ingresso libero, approfondisce in semplicità il Mistero del Natale

Domenica 1 gennaio 2023

Dono del Calendario 2023 della Madonna delle Lacrime

al termine delle Sante Messe

Anche quest’anno, il Santuario farà omaggio del Calendario 2023 che riporta una immagine su base in mosaico del Quadretto miracoloso che ha versato Lacrime nel 1953. Il Calendario sarà inviato a quanti ricevono la Rivista Madonna delle Lacrime e sarà donato ai fedeli che parteciperanno alle Sante Messe dell’1 gennaio 2023 e a quanti ne faranno richiesta.

Venerdì 6 Gennaio 2023

Dono della Rivista Madonna delle Lacrime

al termine delle Sante Messe

In stampa la Rivista della Madonna delle Lacrime che sarà inviata agli abbonati di tutto il mondo che sostengono con donazioni libere la divulgazione del messaggio delle Lacrime della Madonna Lacrime e le opere del Santuario “Sorto per ricordare alla Chiesa e al mondo il Pianto della Madre” (San Giovanni Polo II).

Venerdì 6 gennaio 2023, Epifania del Signore, la Rivista Madonna delle Lacrime sarà donata a tutti i fedeli al termine delle Sante Messe e a quanti ne faranno richiesta.

Il Natale della Carità

Numerose donazione per le famiglie bisognose con presenza di bambini e consegna di quasi 140 occhiali al Mac

Il Natale della Carità - con l’iniziativa del “Corredino a Gesù Bambino” e la raccolta straordinaria degli occhiali per le famiglie bisognose – ha coinvolto numerosi fedeli e associazioni che hanno contributo alla raccolta di oltre 150 occhiali e oltre 1250 prodotti per l’infanzia (alimenti, pannolini e necessario per igiene).

Grazie ai volontari della Casa Carità San Giuseppe del Santuario, i prodotti verranno condivisi con le associazioni aiuto alla vita e saranno distribuiti alle famiglie bisognose.