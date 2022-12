Acireale, eseguito un complesso intervento di chirurgia orale su paziente con SLA

Eseguito, all’Ospedale di Acireale, un complesso intervento di chirurgia orale su una paziente affetta da Sla. La donna, di 74 anni, presentava un grave quadro clinico con interessamento della mascella, della mandibola e del labbro.

Grazie a un approccio condiviso e alla collaborazione fra l’UOC di Odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente disabile (diretta da Riccardo Spampinato) e l’UOC di Anestesia e Rianimazione (diretta da Giuseppe Rapisarda), è stato possibile definire, per la prima volta in provincia di Catania, e fra le primissime esperienze in Italia, un percorso specifico, con la preventiva disponibilità di un posto letto in rianimazione per il post-intervento.

L’intervento è stato condotto da Spampinato, dall’odontoiatra Alessandra Scoglio, e dagli anestesisti Diego Torrisi e Anna Marcella D’Amico, assistiti dagli infermieri Patrizia Virgillito e Emilio Cattano.