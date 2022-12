Punto Chiaramonte, un ricamo pronto a fare il "salto" verso l'alta moda

Il particolarissimo ricamo denominato “Punto Chiaramonte” potrebbe presto lasciare i centrini o i corredi per trasferirsi su capi di alta moda, componendo abiti unici e costosissimi, offrendo così un futuro certo, e redditizio, a quella che è una tipicità del Comune di Chiaramonte Gulfi. Una futura task force locale si occuperà dell’attività di promozione del punto ricamo presso le case di alta moda e tra gli istituti di moda. Inoltre, anche per incrementare il turismo esperienziale, l’Amministrazione comunale intende creare una sala laboratorio, a pochi metri dalla centralissima piazza Duomo, per consentire ai visitatori e turisti di potersi cimentare nell’arte del ricamo sotto la guida delle ricamatrici. C’è infine anche l’idea di attivare una scuola dei mestieri per tramandare ai giovani interessati l’arte del ricamo e del cucito. Sono alcuni degli obiettivi che sono emersi dal talk finale svoltosi alla sala Sciascia di Chiaramonte Gulfi, atto conclusivo del progetto “Punto (a) Chiaramonte. L’evento si è concluso con la consegna di una targa da parte del sindaco Cutello alla ricamatrice Vita Firrincieli (nella foto) che una ventina di anni fa ha ritrovato il punto ricamo consegnandolo di fatto al futuro.