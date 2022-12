Ispica, il presepe vivente del Parco della Forza tra i più belli d'Italia

"Dove Viaggi", la rivista del Corriere della Sera dedicata al turismo, incorona il Presepe Vivente Ispica tra i 16 più belli d'Italia. Il Presepe Vivente di Ispica torna nel Parco della Forza , dopo due anni di limitazioni a causa del Covid. Oltre cento i figuranti in costume d’epoca, che saranno presenti nel Parco Archeologico di Cava Ispica che con quasi settantamila presenze, nelle ultime tre edizioni è una delle manifestazioni più visitate nel suo genere in Sicilia. Il presepe vivente, valorizza al meglio uno scenario naturale inimitabile, straordinariamente vocato all’allestimento presepiale per la sua somiglianza con i luoghi storici della Palestina.

Il presepe si tiene lungo l'itinerario rupestre a ridosso dell'area archeologica di Ispica, nell'antica Spaccaforno, costituita da grotte in parte naturali in parte scavate dalla mano dell'uomo.

Il percorso procede per un chilometro dal centro storico all’area archeologica della zona strada barriera, tra pareti di nuda roccia illuminate dal fuoco delle torce e dalla luce delle stelle.