Acate, successo di pubblico per il "Presepe degli artisti" al Castello dei Biscari

Una scommessa vinta, quella dell'eclettico artista acatese Marco Iacono di organizzare nel quattrocentesco Castello dei Principi di Biscari una collettiva presepiale aperta a tutti i colleghi e a tutte le tecniche: dalla pittura, alla scultura, dal collage ai giochi di luci. Senza trascurare le performance teatrali affidate alle attrici Matilde Masaracchio e Ambra Denaro, accompagnate dal chitarrista Francesco Salemi, che stasera si esibiranno. Il tutto per rappresentare, ogni partecipante con la propria fantasia e il proprio ingegno, 25 temi biblici dalla Natività alla Resurrezione.

La straordinaria partecipazione al taglio del nastro del “Presepe degli Artisti”, nel giorno di Natale dedicato agli affetti familiari, presenti le massime autorità locali nonché molti appassionati e forestieri, abbatte ancora di più il luogo comune che ad Acate ci sia una certa “pigrizia culturale, anzi fa ben sperare per il futuro. Il sindaco Di Natale, “stupefatto” per la straordinaria affluenza, il suo precedessore Masaracchio con i ricordi del Natale dei tempi andati, il parroco Cascone divulgatore del presepe biblico, sono stati i protagonisti del riuscito evento. “Un successo ogni oltre previsione – dice Marco Iacono che ha in mente altri eventi -. La nostra prestigiosa location deve diventare un polo di attrazione culturale interprovinciale”.

Dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale e le associazioni presenti in città eventi spesso originali (i più recenti gli abeti luminosi a cura di “Raffa sempre con noi” e la mostra di libri su Acate al Circolo di Conversazione) sono stati realizzati ed altri sono in cantiere.

Il “Presepe degli Artisti” sarà visitabile fino al 6 gennaio dalle 18 alle 20.