Il Palermo impone l' 1 a 1 al Brescia, Corini soddisfatto: "La squadra cresce"

Brescia e Palermo si dividono la posta in palio nell'anticipo della 19esima giornata. Le due formazioni chiudono il 2022 con un pareggio ed un punto che accontenta Aglietti, al debutto, e il grande ex Corini. Primo tempo avaro di emozioni. Unico guizzo al 5' quando il Brescia chiedeva un calcio di rigore per un presunto mani in area di Vido non ravvisato dal direttore di gara e dal VAR. La ripresa si apriva con il vantaggio del Brescia: grande ripartenza di Ndoj, assist perfetto per Galazzi che infilava di destro beffando Pigliecelli sotto le gambe. Nemmeno il tempo di esultare che il Palermo pareggiava.

Traversone in area, sponda di Di Mariano per Segre il cui tocco di testa mandava fuori tempo Lezzerini per l'1-1. Anche in questo caso proteste del Brescia per un presunto fuorigioco.

"Nel primo tempo il Brescia è entrato meglio di noi in campo, ha avuto un leggero predominio, nonostante abbiamo avuto qualche situazione in cui potevamo essere più incisivi". Lo analizza così il primo tempo di Brescia-Palermo l'allenatore dei rosanero Eugenio Corini dopo il pareggio per 1-1 nell'ultima partita del 2022 prima della sosta.

Per Corini il suo Palermo continua a crescere. "Abbiamo fatto una buona gara - aggiunge - ci conosciamo meglio. Per strutturare un'idea su una squadra ci vuole tempo. Abbiamo chiuso, per me, un buon girone d'andata nonostante le tantissime difficoltà. E adesso dobbiamo approcciare al meglio il giro di ritorno che inizieremo a preparare dopo qualche giorno di riposo nel ritiro di Roma che ci servirà per rimetterci in moto e per aFfrontare alla grande la partita di Perugia in trasferta".

E nel frattempo si aprirà il calciomercato, con i rosanero che saranno alla ricerca dei rinforzi giusti. "Secondo me è giusto che certi ragazzi che hanno avuto poco spazio vadano a giocare - evidenzia il mister - è importante avere meno giocatori di movimento in rosa e quelli che dovranno arrivare servirà che abbiano le qualità necessarie per alzare il livello della nostra squadra".Ma guai a parlare di obiettivi. "Il campionato è veramente equilibrato, saranno il tempo, il campo e le partite a determinare la classifica che oggi ti dice che sei veramente a un passo dal sogno, ma sei anche a due passi dal baratro", conclude.