Il Nas di Palermo sequestra 2 tonnellate di patate senza tracciabilità

I militari del N.A.S. di Palermo, nell'ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sul settore degli alimenti e articoli destinati alle festività natalizie, nel quartiere "Oreto" del capoluogo siciliano, hanno sottoposto a sequestro amministrativo due tonnellate di patate del valore complessivo di circa 4.000 euro, per la commercializzazione, senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ortaggi, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. Questo quantitativo di patate, provenienti dall'estero e privi di adeguate informazioni circa l'origine o eventuali trattamenti subiti, erano stoccate presso un deposito all'ingrosso di alimenti e, verosimilmente, destinato all'approvvigionamento di negozi e ristoranti etnici.