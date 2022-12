Cane gli taglia la strada, motociclista fuoristrada muore nel Nisseno

Un motociclista di 62 anni, Mario Rosario La Placa, e' morto oggi pomeriggio in un incidente stradale verificatosi nel Nisseno, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa. L'uomo era a bordo della sua moto, quando un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada. La vittima, nel tentativo di evitare l'animale, ha fatto un volo di circa 20 metri. I soccorsi si sono rivelati inutili. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta era stato inviato anche un elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'uomo, originario di Santa Caterina Villarmosa, era un meccanico.