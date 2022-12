Monterosso Almo, al via la 36esina edizione del tradizionale Presepe vivente

Ha preso il via il Presepe Vivente di Monterosso Almo, giunto alla sua 36esima edizione . Tante le scene allestite con certosino lavoro non solo da parte dei componenti dell’Associazione Amici del Presepe ma anche da altre associazioni culturali e cittadini , anche ragazzi e giovani, volenterosi. In successione si potranno ammirare le botteghe del falegname, dello scalpellino, del cirnituri, dello scarparu, del fabbro e tante altre scene originali . Da osservare in quanto molto interessanti il curtighiu , le comari , il cantastorie e la Putia ro vinu dove si beve e si canta. Spettacolare la grotta della Natività dove sono posti Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, più i re Magi . Sicuramente uno scenario presepiale di grande impatto paesaggistico .

Gli appuntamenti sono stati programmati per oggi pomeriggio 26 dicembre 2022 , l’1, il 5, il 6 e il 7 gennaio 2023, a cominciare dalle 17,15, con partenza da piazza San Giovanni. Per informazioni telefonare al 333.9169355, al 0932.977550 oppure al 333.1172737.