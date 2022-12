Ragusa, è morto a 75 anni l'ex deputato regionale Alfredo Gurrieri

E' morto a Ragusa l'onorevole Alfredo Gurrieri, politico democristiano, deputato regionale all'Ars nella legislatura 1991-96. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana, dell'area dell'onorevole Giummarra e dell'onorevole Gullotti, Gurrieri ha ricoperto diversi ruoli: è stato consigliere e assessore alla Provincia Regionale di Ragusa, parlamentare regionale all'ARS e assessore regionale agli Enti Locali nella XI legislatura. È stato manager della Sanità in provincia di Siracusa per due mandati. Aveva 77 anni. Era laureato in Giurisprudenza ed era stato Capo Servizio amministrativo dell'USL 23 di Ragusa.