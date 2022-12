Bankitalia: Croazia nell'area euro dal primo gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2023 la Croazia sarà il ventesimo paese membro dell'area dell'euro. Lo ricorda Bankitalia sottolineando che il 12 luglio scorso il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l'adesione della Croazia e fissato il tasso di conversione della kuna croata (7,53450 kuna per 1 euro).

Sia l'euro sia la kuna (banconote e monete) - sottolinea Bankitalia - potranno essere utilizzati per i pagamenti durante le due settimane a partire dall'introduzione dell'euro. Dal 15 gennaio le banconote e le monete in euro diventano le uniche ad avere corso legale. I prezzi dei beni e servizi saranno riportati sia in euro sia in kune fino al 31 dicembre 2023.