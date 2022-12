Siracusa, rubano melanzane in un'azienda: inseguiti e bloccati due polacchi

Agenti delle Volanti hanno denunciato due cittadini polacchi, rispettivamente di 26 e di 29 anni, per il reato di furto aggravato di ortaggi a Siracusa.

In specie, i due venivano sorpresi da un addetto alla vigilanza, nel pomeriggio del 24 dicembre scorso, mentre rubavano melanzane da un terreno agricolo sito nei presi di Contrada Capo Muro di Porco. I due ladri fuggivano a bordo di un’autovettura e venivano inseguita dal guardiano che chiamava la Polizia. I fuggitivi venivano bloccati nei pressi di Via Elorina e trovati in possesso di oltre 80 chilogrammi di melanzane rubate poco prima.