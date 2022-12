Doveva essere ai domiciliari, girava a Lentini: arrestato

Agenti del Commissariato di Lentini, nel coso della nottata decorsa, hanno arretato per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare alla quale è sottoposto, un lentinese di 31 anni

In specie, il trentunenne veniva sorpreso dal personale operante mentre si aggirava per le vie cittadine di Lentini, allontanandosi di fatto dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Dopo le formalità di legge, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa del processo per direttissima