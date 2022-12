L'omicidio di Ispica: la mamma dell'anziano ucciso salva perchè ricoverata in ospedale

Indagini a tutto campo dei carabinieri per fare luce sull’omicidio di lunedì sera nelle campagne di Ispica, in ciontrada Margio, una zona a meno di tre chilometri dal mare. La vittima, Giuseppe Barone, 79 anni, era il suocero di un ex candidato a sindaco. Viveva insieme alla madre, ultranoventenne che, da alcuni giorni, era ricoverata in ospedale, una circostanza che, probabilmente, le ha salvato la vita. Il riserbo degli inquirenti non fornisce, al momento, spiragli per la soluzione del giallo. Il sopralluogo effettuato dai militari dopo la scoperta del cadavere avrebbe accertato che la porta d’ingresso della casa sarebbe stata forzata dall’esterno. L’assassino sarebbe quindi entrato nell’abitazione e il 79enne avrebbe opposto una debole resistenza prima di essere colpito violentemente al volto. Ad avvisare i carabinieri potrebbero essere stati alcuni vicini insospettiti, forse, dalle grida di aiuto dell’anziano prima che l’uomo fosse tramortito. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella di una rapina finita male. I carabinieri hanno interrogato i vicini di casa mentre i militari del Ris hanno eseguito numerosi rilievi all’interno della casa che è stata posta sotto sequestro.

L’omicidio ha suscitato apprensione e allarme ad Ispica e sono in molti a chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine in tutta la parte orientale della provincia iblea dove continuano a registrarsi troppi episodi di microcriminalità, oltre a reati contro la poersona e il patrimonio. L’organico di Carabinieri e Polizia è, tuttavia, risicato anche perché molti militari e agenti sono impegnati, 24 ore su 24, nei servizi di vigilanza all’hotspot di Pozzallo. E’ urgente triovare una soluzione che dia tranquillità alla popolazione.