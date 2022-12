Cantina vitivinicola di Acate premiata a Roma per il miglior rosso qualità-prezzo

Un’azienda vitivinicola di Acate premiata a Roma per il miglior rosso qualità-prezzo – sotto i 15 euro. La famiglia Pepi ha prodotto, infatti, nell’annata 2021, un Frappato che è stato giudicato eccezionale dagli esperti del Gambero Rosso , ricevendo il premio nazionale ed inserito nella Guida BEREBENE. A ritirare il riconoscimento per l’Azienda Vinicola Biscari, è stato Giancarlo Francione, divulgatore enoico e di distillati.

Una scommessa vinta dai Pepi, che da tempo credono e investono sulle potenzialità dei vini naturali.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, che si è complimentato per lo straordinario risultato conseguito, mettendo in evidenza le potenzialità del comparto agricolo tra Acate e Vittoria.

“In questa piccola azienda familiare, solo cinque ettari vitati – è scritto nella Guida - si lavora sia in vigna che in cantina in maniera artigianale, avvalendosi dei principi della biodinamica e con l'obbiettivo dichiarato di produrre vini molto territoriali. Di irresistibile beva il Frappato '21, dai sentori di fragole e lamponi freschi, violette e lavanda. Fresco e fruttato nel sorso, ha una silhouette gustativa sapida ed elegante per un finale sottile ma molto persistente”.