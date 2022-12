Conad Scherma Modica: Di Rosa e Gurrieri bronzo alla 2º Prova nazionale paralimpica

Nella consueta festa sociale di Natale al PalaMoak, la Conad Scherma Modica ha festeggiato la doppia medaglia di bronzo appena conquistata nella 2° Prova Nazionale Paralimpica a Busto Arsizio. Nicoletta Di Rosa nella categoria B di spada femminile in carrozzina, è stata fermata in semifinale dalla padovana Lorenzetti per 11/15, guadagnandosi il gradino più basso del podio. Stessa posizione finale per Carmelo Gurrieri nella spada maschile non vedenti, fermato nella sua corsa alle soglie della finale dal pisano Realdini. A Busto buone anche le prestazioni di Maria Boscarino 5° nella categoria B di spada femminile in carrozzina, Leonardo Napolitano 7° nella categoria C di spada maschile in carrozzina e di Ferraro 7° e Carnazza 15° nella categoria spada maschile non vedenti. Le soddisfazioni in casa Scherma Modica sono arrivate anche dal fioretto maschile giovani, con la convocazione per il ritiro della nazionale under20 di Fernando Scalora e Francesco Spampinato. I due giovani promettenti fiorettisti sono stati selezionati dal commissario tecnico per l’allenamento che si svolgerà al centro di Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa a Roma dal 26 al 30 dicembre. Allenamento di preparazione alla prova di Coppa del Mondo Giovani che si svolgerà ad Udine nel weekend dell’Epifania, ed alla quale entrambi sono stati autorizzati a partecipare. Anche per la nazionale maggiore con Giorgio Avola è periodo di allenamenti collegiali, con l’ultimo svolto proprio in Sicilia ad Acireale dal 19 al 23 dicembre e con il successivo programmato a stretto giro dal 3 al 7 gennaio a Jesi. Entrambi gli appuntamenti sono finalizzati al debutto 2023 in Coppa del Mondo a Parigi dal 12 al 15 gennaio. La tappa francese avrà come novità in calendario entrambe le prove maschile e femminile, sia individuali che a squadre. Le attività al PalaMoak durante le festività comunque continueranno anche le categorie agonistiche under14, essendo quest’ultimi impegnati il 7/8 gennaio nella 2° Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi a Caltagirone.