Caltagirone, gli studenti della IV A dell'Industriale realizzano l'illuminazione natalizia del municipio

A Caltagirone il Natale 2022 è il frutto degli sforzi di tanti, dalle istituzioni, alle associazioni, agli artisti, sino alle scuole, protagoniste di tanti eventi che, in queste settimane, hanno dato e continuano a dare il segno di una comunità operosa e “plurale”.

Ed è anche l’impegno degli studenti che si danno da fare per abbellire la città e, nel caso specifico, per contribuire a presentare il Palazzo municipale con il suo volto migliore e più accattivante.

E’ proprio quello che è successo con gli appartenenti alla IV A dell’Industriale “Cucuzza – Euclide” (dirigente scolastica Adele Puglisi) che, rispondendo “presente” a un invito dell’Amministrazione comunale, hanno progettato e realizzato un impianto di illuminazione natalizia che valorizza alcuni dei luoghi più belli del municipio quali l’atrio, lo scalone e il balcone del prospetto principale. Il tutto nel segno del risparmio energetico, grazie all’utilizzo di tecnologie Led e sensori per l’accensione automatizzata, che richiede un ridotto intervento umano e gestionale. Insomma, un mix ben riuscito fra l’amore per Caltagirone e le competenze acquisite fra i banchi.

Eccoli, i protagonisti di questa bella iniziativa che sa di sentimento vero e genuino per la città: Salvatore Puglisi, docente tecnico-pratico di Elettronica ed Elettrotecnica; gli alunni Edoardo Arcieri, Antonino Cona, Lorenzo Cultrera, Matteo Interlandi, Samuel Nigido, Giacomo Addamo, Lorenzo Cusumano, Simone Vadalà, Lorenzo Cinnirella, Davide Scuto e Giovanni Mineo.

Il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore alla Cultura Claudio Lo Monaco rivolgono un plauso agli studenti e all’intero istituto.