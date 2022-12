Deteneva cocaina in casa, denunciato a Vibo Valentia

- Aveva in casa della cocaina in forma solida ancora da tagliare e dividere in dosi. Un uomo è stato denunciato dagli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia e del Commissariato di Ps di Serra San Bruno.

I poliziotti, nell'ambito delle attività di contrasto alle attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione all'interno dei locali di un'abitazione trovando una busta contenente cocaina in forma solida, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi da realizzare per la successiva vendita.

Gli agenti, inoltre, durante il servizio di monitoraggio delle aree più sensibili allo spaccio di droga, con l'ausilio dei colleghi del Posto Fisso di Tropea, hanno individuato e segnalato alla Prefettura cinque persone per detenzione ad uso personale di marijuana. Infine, all'interno dello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, in occasione dell'incontro di calcio valido per la finale regionale dilettanti fra Gioiese e Promosport Lamezia, un uomo è stato trovato in possesso di un fumogeno all'ingresso del settore ospiti. L'artifizio è stato sequestrato e il possessore denunciato.