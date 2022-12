Unitre di Modica, si va verso il rinnovo delle cariche sociali: si vota il 20 gennaio

UNITRE DI MODICA: SI VA VERSO IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Sono state avviate a Modica le procedure per il rinnovo delle cariche sociali (presidente e componenti del Consiglio Direttivo) della sede dell’Unitre. Le votazioni per la elezione della governance dell’associazione per il prossimo triennio, avranno luogo il prossimo 20 gennaio nella sala “Sacerdote Giuseppe Rizza” presso la parrocchia Sacro Cuore nel quartiere “Sorda”, e saranno precedute dall’assemblea dei soci. Le candidature, sia per la elezione del presidente che per la elezione dei consiglieri, vanno presentate entro le ore 12 di venerdì 30 dicembre presso la sede di Corso Umberto 151; potranno essere comunicate anche via email o con messaggio whatsapp alla segreteria della Università delle Tre Età. Possono candidarsi tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci della sede di Modica dell’Unitre da almeno tre mesi. Hanno diritto al voto i soci che avranno perfezionato la loro iscrizione entro il 31 dicembre 2022.