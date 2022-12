Palermo, ai Cantieri culturali della Zisa prende il via "Il Natale raccontato"

Tutto pronto per l’avvio de “Il Natale raccontato” la manifestazione in programma ai Cantieri culturali della Zisa - allo Spazio Tre Navate dal 28 al 30 dicembre alle ore 21.00, ingresso libero - che unisce tradizione e modernità puntando sui racconti rituali propri del periodo delle festività natalizie e del capodanno.

Si comincia mercoledì 28 dicembre con “Il presepe raccontato da Salvo Piparo”, spettacolo giunto alla nona edizione. Un appuntamento sempre tanto atteso che si avvale della presenza del polistrumentista Michele Piccione, delle ninne nanne e delle danze di Barbara Crescimanno e del canto della novena eseguito da Giuseppe Paradiso.

Per il secondo appuntamento, giovedì 29 dicembre, torna in scena Bibi Bianca, autore e regista, illustre rappresentante della narrazione dialettale palermitana, che presenta una divertentissima “Tombola di Natale”, interpretata con Roberto Mannino, Daniela Lo Cascio, Meri Reale, Giorgio Barone.

A chiudere la programmazione, venerdì 30 dicembre, i due monologhi “La giacca stregata” e “I topi”, tratti dal testo di Dino Buzzati interpretati da Dario Ferrari e Nina Lombardino, produzione Liberi Teatri - Teatro delle Balate.