Natale a Palermo, l'orchestra di fiati "La Nuova Generazione" nella Chiesa del Gesù a Casa Professa

Sarà La Nuova Generazione, l’orchestra di fiati nata all’interno del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo, la protagonista del nuovo appuntamento di NATALE A PALERMO, la rassegna di concerti gratuiti che i Club Service offrono alla città. L’appuntamento è fissato per domani (mercoledì 28 dicembre) alle 19 nella monumentale Chiesa del Gesù di Casa Professa, sul podio salirà Giovanni La Mattina che dirige l’orchestra sin dal suo primo debutto. La Nuova Generazione è una formazione molto interessante che ha recuperato le trascrizioni per banda della fine dell’800: si trattava di compagini molto amate soprattutto nei paesi dove era questa l’unica possibilità di ascoltare musica, spesso attraverso trascrizioni di opere importanti. Soltanto nel Novecento nacquero vere e proprie composizioni per banda. Per questo concerto i giovani musicisti passeranno invece dai medley natalizi alle colonne sonore di Piovani e Morricone. Natale a Palermo è promosso dal Rotary Club Palermo Est, con la partecipazione dei Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist della città. Ingresso libero.