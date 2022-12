Catania, visita del Moto Club Polizia di Stato ai bambini ricoverati all'ospedale San Marco

"Per le festività natalizie il “Moto Club Polizia di Stato” -Delegazione Catania- ha visitato il Reparto di Pediatria Ospedale San Marco Catania. E' stata una grande emozione poter vedere i visi ed i sorrisi che solo la schiettezza di un bimbo che riceve un dono può regalare. A questo proposito - affermano dal Moto Club - si ringraziano il Signor Questore di Catania per aver autorizzato l'evento; il Signor Dirigente dell'Ufficio Generale e Soccorso pubblico della Questura di Catania per aver messo a disposizione le pattuglie motomontate; la Dottoressa Anna Rita Mattaliano Direttore P.O. San Marco; il Dottor Raffaele Falsaperla Direttore del Reparto Pediatrico nonchè del P.S. pediatrico San Marco Catania; la Dottoressa Concetta Sciuto e TUTTO lo staff medico che ci ha accolto. Inoltre un doveroso ringraziamento va alla famiglia Sapuppo, titolari del negozio di giocattoli "LA TARTARUGA" per l'integrazione dei giocattoli. E ancora, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale “Mascali” (Plesso Piazza Dante Mascali) per la donazione di materiale didattico per la Pediatria, l'azienda Softcar di Catania per la presenza e la donazione di materiale didattico per la Pediatria".