Addio a Claudia Arvati, è stata la corista dei più grandi big italiani della musica

Lutto nel mondo della musica italiana: è scomparsa all'età di 62 anni, dopo una lunga malattia, Claudia Arvati una delle più grandi coriste del nostro Paese. A darne il commosso annuncio Claudio Baglioni che con lei aveva condiviso per decenni il palco: "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi". Al suo saluto si è unito quello di decine di big da Gigi D'Alessio a Fiorella Mannoia che con Claudia divideva anche una lunga amicizia. Questi alcuni dei grandi artisti che hanno lavorato con lei: Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D'Alessio, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli, sono soltanto alcuni con cui ha condiviso il palco in giro per l'Italia e per il mondo. Ma non solo; notata da Gianni Boncompagni si aprì per lui una proficua carriera televisiva. Boncompagni la volle per alcuni dei suoi programmi come Pronto chi Gioca e Carramba che sorpresa. Partecipò poi ad altre importanti trasmissioni come Furore, Passo Doppio, La Corrida, Amici e Fantastico.