Notte di Capodanno ad Agrigento, il Codacons: rischio ennesimo flop

Una spesa di circa 400.000 euro che rischia di diventare l’ennesimo flop, una Notte di Capodanno che attirerà giovani e meno giovani e che potrebbe produrre introiti per gli imprenditori del settore, diventa l’ennesimo enigma e un rischio per tutti. L'artista più noto nella notte di San Silvestro, è Achille Lauro.

Si parla di numeri stratosferici per la notte di capodanno ad Agrigento, e noi, siamo felici che finalmente ad Agrigento si possa muovere qualcosa, si parla di circa 12/15.000 persone partecipanti alla notte di capodanno, ed allora con largo anticipo, ci eravamo già proiettati a quel giorno……

Sindaco, oltre a ringraziare chi sta dando la possibilità con fondi dei Governi Nazionale e Regionale di mettere Agrigento allo stesso livello delle città NORMALI, lei, la sua giunta, cosa avete fatto per preparare la città al grande evento?

Noi oltre a complimentarci con la politica sana che ha permesso l’organizzazione abbiamo voluto essere propositivi ed anticipato con largo anticipo cosa bisognava fare, lei non ha fatto nulla, ma come pensa di accogliere “gli invitati” al grande evento a casa Nostra?

Con i bagni chimici per una spesa di 10.000 € senza nessun altro servizio igienico(lavabi e acqua potabile sono obblighi di legge) ?

Non sarebbe stato giusto spendere le stesse 10.000€ mettendo a regime i bagni del centro cittadino e ritrovarsi con una spesa che diventava un investimento?

Sindaco, senza una Ordinanza che revochi quella attuale della chiusura dei locali alla mezzanotte(fino all’una potrebbero vendere solo alle persone dentro i locali) non pensa che sta agevolando la vendita abusiva di alcolici infliggendo un danno mortale all’economia della città?

Sindaco a 2 giorni dal grande evento, non pensa che dovevate presentare il “piano del traffico, di evacuazione e dei parcheggi” che sono anche obbligo di legge per manifestazioni di questa portata?

Sindaco, ma a cosa servirà avere speso circa 400.000€ per l’organizzazione del Natale e del Capodanno se poi avremo le mani piene di mosche col rischio di un ulteriore flop?

Sindaco, si muova, non aspetti che i danni siano irreparabili, salvi il salvabile...

La denuncia arriva dal responsabile regionale sulla Trasparenza degli Enti locali del Codacons, Giuseppe Di Rosa.