Mamme di Ragusa sul piede di guerra: riaprite Pediatria al Giovanni Paolo II

Con il cambio dell'immagine del proprio profilo Facebook, in cui è rappresentato un piccolo Hulk arrabbiatissimo che chiede la riapertura della Pediatria all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, moltissime mamme ragusane hanno avviato il loro percorso di protesta, "considerato che non è più possibile attendere oltre rispetto a una esigenza pressante ravvisata dall'intera città. Protesta per la chiusura e richiesta per la riapertura visto che tutto è rimasto inesorabilmente bloccato da mesi", si legge in una nota.

"Naturalmente, l'invito che nasce attraverso i social è quello di coinvolgere quante più persone possibile, dando vita, dal basso, a un movimento che faccia sentire la propria voce e che avvii, se necessario, delle interlocuzioni con gli organi competenti, in questo caso i vertici dell'Asp - sottolinea la nota -. Passato il periodo natalizio, ovviamente, il confronto con gli organi preposti si renderà necessario per capire quale la strategia migliore su questo fronte al fine di garantire risposte certe a tutti i piccoli pazienti residenti sul territorio del capoluogo".

"E' innegabile - spiegano le mamme - che non si può continuare a fare finta di niente. Anche da palazzo dell'Aquila ci si attende maggiore sollecitudine, affinché lo stesso venga incontro alle legittime richieste delle mamme".