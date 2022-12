Servizi interforze nel Ragusano: in tre giorni controllate 8.000 persone

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato dal 24 al 26 dicembre, servizi interforze di controllo del territorio ibleo ed hanno impegnato oltre 100 pattuglie e numerosi agenti e militari, in aggiunta alle pattuglie in borghese messe in campo dalle tre Forze di Polizia, che hanno effettuato numerosi posti di blocco con controlli di persone e mezzi. Si è proceduto all’identificazione di 8.382 persone e 487 automezzi; sono state elevate inoltre 70 contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada. Sono stati inoltre controllati numerose persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale a garanzia dell’osservanza degli obblighi imposti ai medesimi dall’Autorità Giudiziaria.