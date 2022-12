Siracusa, ultimi due giorni per partecipare all'asta della solidarietà di AISM

Ancora pochi giorni per prendere parte all'Asta della solidarietà lanciata dal maestro pasticcere Franco Neri che ha voluto così supportare la sezione di Siracusa dell'AISM nella lotta quotidiana alla sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale. Un panettone artigianale all'asta per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In realtà i panettoni quest'anno sono ben quattro. Prelibati prodotti artigianali confezionati dalle abili mani del pasticcere Massimo Neri: Tradizionale, Cioccolato, Pistacchio e il nuovissimo NerodiNeri. Per aggiudicarsi uno dei quattro panettoni è sufficiente partecipare all'asta di beneficenza on line.