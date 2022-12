Siracusa, filiera del pescato: conclusa l'operazione "Senza traccia"

Si è appena conclusa l’operazione denominata “Senza Traccia”, nell’ambito della quale la Guardia Costiera ha effettuato una complessa ed articolata attività di controllo della filiera del pescato in ambito nazionale a contrasto del commercio illegale di prodotti ittici ed immissione alla vendita. Nello specifico si è trattato di un piano di verifica della tracciabilità del prodotto ittico lungo tutta la penisola durante il mese di dicembre, quando il consumo del prodotto ittico si incrementa notevolmente e, conseguentemente, aumentano i rischi di inosservanza delle normative che regolano il settore della pesca.

Il dispositivo coordinato nella Sicilia Orientale dal “Centro di Controllo Area Pesca” della Direzione Marittima di Catania, ha visto anche il coinvolgimento delle donne e degli uomini della Capitaneria di porto di Siracusa che hanno operato lungo il compartimento marittimo aretuseo (compreso tra il versante sud di Penisola Magnisi del Comune di Priolo alla Foce del Pantano Longarini del comune di Pachino) ed in particolar modo anche presso l’Area marina protetta del Plemmirio (ricadente nel territorio del Comune di Siracusa) ove, si rammenta, è presente un habitat complesso e sensibile. L’attività svolta dalla Guardia Costiera di Siracusa, ha consentito di effettuare numerose verifiche, l’elevazione di illeciti amministrativi e sequestri di prodotto ittico: vario, non tracciato e al di sotto della soglia minima di riferimento.