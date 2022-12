Carambola di auto sulla strada provinciale Vittoria-Acate: tre feriti lievi

E' di tre feriti, per fortuna in maniera non grave, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale Vittoria-Acate. Per cause da accertare si sono scontrate due utilitarie. Tra i feriti anche un ragazzino. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria e dalla Polizia Locale. Sul posto anche due ambulanze del 118.

(FOTO FRANCO ASSENZA)