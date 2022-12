Ivoriano scomparso ad Acate, raccolta fondi e sit - in a Vittoria

Un sit-in in piazza del Popolo a Vittoria per ricordare Daouda Diane, l'ivoriano di 37 anni scomparso da Acate il 2 luglio scorso. La manifestazione dal titolo "Dalla memoria all'impegno", si terrà il 2 gennaio, alle 18,30, a sei mesi dalla scomparsa di Daouda ed è stata organizzata da Libera Sicilia in collaborazione con Mediterranea, Uil Sicilia Area Vasta, Emergency, Legambiente, Caritas diocesana di Ragusa, ANPI, Cgil, Giovani legalità Sport, Agesci, Azione Cattolica Italiana. Mediterranean Hope - Casa delle Culture di Scicli. La manifestazione servirà a ricordare anche Salvatore Ottone e Rosario Salerno, uccisi dalla mafia il 2 gennaio 1999, nella cosiddetta "strage di san Basilio". Inoltre, Libera ha organizzato a Pozzallo un apericena sociale per la famiglia di Daouda, che si terrà il 18 gennaio a "Cala Brigantina". I soldi raccolti, al netto delle spese, andranno alla famiglia del giovane ivoriano. I due appuntamenti puntano anche a riflettere sul tema dello sfruttamento lavorativo e sul disagio dei lavoratori stranieri della fascia trasformata.