Concerto di Giusy Ferrero per il Capodanno a Catania

Catania saluterà l'arrivo del nuovo anno con il concerto di Gusy Ferreri. La cantante palermitana di origine da sempre molto legata alla Sicilia, farà ballare e cantare a suon di tormentoni.

Sul palco della serata anche Bellamorea, Dinastia, Santi Scarcella Zapato Small Combo e la conduzione di Ruggero Sardo. Si ballerà fino a tarda sera con il dj set dal sapore rock della storica radio catanese Radio Delfino.

Musica dal vivo, dj set after live, intrattenimento per una “passeggiata in centro” molto speciale che inviterà cittadini e turisti a fare finalmente festa in centro, dove si respira la magia del Natale: nelle zone limitrofe al Duomo, Piazza Università, via Minoriti e via Montesano, infatti, i mercatini di Natale nell’incantevole cornice del centro storico con le luminarie a Led, accolgono migliaia di persone rallegrando i giorni di festa.