Lirica di Natale a Solarino, Maria Chiara Primo e Mangano protagoniste (VIDEO)

“Il Sacro e il Romantico”, e così è stato questa sera a Solarino nella chiesa della Madonna delle Lacrime, dove si sono esibiti giovani talenti, davanti ad un pubblico attento e qualificato. Tra i protagonisti della serata Maria Chiara Primo e la pianista Annalisa Mangano. Applaudita anche la performance del tenore Giuseppe La Rosa che ha fatto da apripista nel concerto lirico di Natale., con 'Ave Maria, Sono state eseguite arie e duetti di compositori italiani, tra cui: Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Gioacchino Rossini accompagnati da arie sacre e brani strumentali di grande fama, per sottolineare il profondo legame esistente tra il mondo della preghiera e la sfera sentimentale e psicologica degli uomini stessi.

Maria Chiara Primo, 21 anni, soprano, studia “Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo” all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la quale ha partecipato in qualità di solista al concerto di Natale “Laetitia d’istanti”

Giuseppe La Rosa, classe 1993, ha partecipato a svariati concorsi musicali qualificandosi come finalista. Il tenore ha, anche, avuto modo di collaborare e studiare con grandi artisti; tra cui Marcello Giordani , Giovanna Casolla, Daniela Dessì e Andrea Bocelli.

Annalisa Mangano, pianista concertista catanese, si è diplomata, a pieni voti, nel 1994 al conservatorio “V. Bellini” di Catania sotto la guida del M° Cristina Zago. Nel corso della sua carriera si è esibita nelle principali città austriache e tedesche, tra cui Vienna e Salisburgo. Nel 2008 ha conseguito la laurea di II livello in Discipline Musicali presso l’istituto di Alta Formazione Artistica “V. Bellini” di Catania. Ha partecipato in qualità di maestro collaboratore per la produzione di varie opere, tra cui “Cavalleria Rusticana” e “Pagliacci”, “Nabucco”, “La Traviata” e “La Bohème”. È, altresì, docente di ruolo di Pianoforte presso l’istituto onnicomprensivo ad indirizzo musicale “Pestalozzi” di Catania.

Alla fine della serata applausi per tutti i protagonisti del concerto