Esplode una bombola di gas, due feriti ad Adrano: uno è grave

Due nordafricani, originari del Marocco, sono rimasti feriti ad Adrano a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas all'interno di un alloggio al quarto piano di una palazzina in via Vittorio Emanuele. Sono gravi le condizioni di uno dei uomini. Il ferito è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania; l'altro è stato invece trasportato all'ospedale di Biancavilla. I vigili del fuoco hanno evacuato le abitazioni adiacenti per verificarne la stabilità degli edifici.Sarebbe stata una bombola del gas a provocare la violenza esplosione. La forza d'urto ha causato il crollo di parte del tetto e fatto cadere parte del balcone, mobili e detriti in strada danneggiato anche un'automobile che era in sosta. Ad intervenire sul posto anche gli operai dell'Italgas.