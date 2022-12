Incendio in un Casinò in Cambogia: 10 morti e 30 feriti

Sarebbero dieci le persone morte e 30 feriti secondo quanto riferito dalla polizia -, il bilancio di un vasto incendio che ha divorato un casinò nella città cambogiana di Poipet, molto vicino al confine con la Thailandia. I feriti, le cui condizioni non sono chiare, sono stati portati in diversi ospedali della regione, mentre le autorità continuano a cercare eventuali vittime, secondo il portale di notizie Fresh News.

Nei video postati sui social network dai testimoni, si vede un gruppo di persone intrappolate sul tetto dell'edificio, alcune delle quali hanno deciso di saltare per evitare le fiamme.

L'incendio è scoppiato intorno alle 23:30 ora locale nel complesso Diamond City e, sebbene sia stato in gran parte spento, ci sono ancora piccole sacche di fiamme, ha dichiarato la polizia all'agenzia di stampa cambogiana. Le fiamme si sono propagate rapidamente in tutto l'edificio, rendendo difficili le operazioni di evacuazione. Le squadre di soccorso hanno dovuto utilizzare gli elicotteri per evacuare gruppi di persone salite sul tetto. La polizia stima che centinaia di persone si trovassero nell'hotel e nel casinò al momento dell'incendio.