Monica Perna, origini siciliane, premiata a Dubai: riceve l’ “Education 2.0"

Il 16 dicembre la giovane e talentuosa imprenditrice digitale, Monica Perna, ideatrice del Metodo AUGE per l’apprendimento del Globish, ha ricevuto il premio “Education 2.0 – Outstanding Leadership Award” per la sua carriera nel campo della formazione e apprendimento. Una premiazione avvenuta, negli Emirati Arabi, presso l’Intercontinental di Dubai Festival City in occasione di “Education 2.0”, il forum internazionale che riunisce i leader dell'education a livello mondiale.

La Perna - mamma siciliana - è stata l’unica italiana premiata durante la tre giorni di conferenze che si pone annualmente l’obiettivo di riunire la comunità educativa globale per facilitare la condivisione delle conoscenze e cercare soluzioni ai problemi affrontati nella trasmissione dell'istruzione. L’English Coach italiana, è stata protagonista della prima giornata di forum rivestendo il duplice ruolo di moderator e speaker. Ha infatti moderato la Panel Discussion, dal titolo “Social-Emotional Learning & The Brain: Strategies To Help Students Thrive”, che ha identificato le migliori strategie di apprendimento socio-emotivo, portando il suo Metodo AUGE come caso studio. Successivamente, ha poi raccontato, in qualità di speaker, cosa significa essere una Globish Coach & Mentor e come motivare gli studenti nel 21° secolo, all'interno della Panel Discussion su insegnamento e leadership.