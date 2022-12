Vinciullo: "Grazie al ministro Salvini finanziata la Statale 193 di Augusta"

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, su proposta del Vicepremier – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, ha approvato l’aggiornamento del Contratto di Programma con l’ANAS per 4,55 miliardi di euro, rendendo disponibili le risorse, già stanziate, che rischiavano, altrimenti, di andare in perenzione. Lo comunica l’On.Vincenzo Vinciullo, Commissario Provinciale di Prima L’Italia – Salvini Premier.

E’ chiaro che trattasi di risorse assegnate dalla Legge di Bilancio 2022 e in parte anche da precedenti provvedimenti ma che non era stato possibile impegnare sia a causa del protrarsi dei tempi autorizzativi, sia a causa delle insufficienti risorse a copertura del fabbisogno emerse nel corso dello sviluppo del progetto.

Infatti, per quanto riguarda la Strada Statale 193 di Augusta, il finanziamento originario era di 5,6 milioni di euro.

Con l’aggiornamento approvato dal CIPESS, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutte le risorse esistenti anticipatamente al 2022 saranno utilizzate e i cantieri avviati entro gennaio 2023.

Sono 6 gli interventi destinati alla Sicilia a dimostrazione dell’interesse che Matteo Salvini ha nei confronti della nostra Terra, con oltre 8000 operai e tecnici che verranno impiegati, assicurando quindi a 8000 famiglie il relativo reddito.

Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, è stata finanziata per 7.344.037,69 euro la Strada Statale 193 di Augusta tra il Km 0+000 e il km 5+250 con l’innalzamento del livello di servizio per un’arteria che è di fondamentale importanza per l’economia della provincia di Siracusa, arteria che spesso è stata oggetto di tragici incidenti.

Un risultato importante che i cittadini attendevano da tempo, importante anche dal punto di vista psicologico e non solo politico per la provincia di Siracusa, ma anche un risultato storico perché, per la prima volta, la nostra provincia non viene penalizzata, anzi viene attenzionata come merita, cosa che fino ad ora non era mai accaduta.

Nel finanziare le 6 opere, ha proseguito Vinciullo, il Ministro Salvini ha assicurato che i bandi verranno emanati “a tempo record” e la cosa non può non essere accolta con grande soddisfazione!

Ringrazio, quindi, il Ministro Salvini per l’attenzione che ha avuto nei confronti del nostro territorio, per la determinazione con la quale ha caldeggiato ed accelerato, presso il CIPESS, l’approvazione del Contratto di Programma con l’ANAS e per avere, mi sia consentito dire, nel citare i finanziamenti per la Sicilia, messo al primo posto quello di Augusta che non è poca cosa per una terra dimenticata e mortificata da tanti anni di cattiva politica.

Nello stesso tempo, ha concluso Vinciullo, vorrei ricordare con soddisfazione che, ad oggi, gli unici due ministri che stanno facendo arrivare cospicui finanziamenti alla Sicilia sono il Vicepremier Salvini e il Ministro, sempre della Lega, dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, che sta consentendo al Parlamento Siciliano di programmare la manovra finanziaria e il bilancio 2023, cosa spesso, volutamente, dimenticata.