Smaltimento rifiuti ospedalieri, incendio in un deposito a Carini

Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23, nella sede di EcoFarma in via Dominici a Carini, in provincia di Palermo. Nei locali dell'azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti ospedalieri tramite termodistruzione è scoppiato un rogo per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno interessato la zona dell'inceneritore e si sono propagate in modo rapido. Sul posto per tutta la notte i Vigili del Fuoco, che con un massiccio intervento sono riusciti dopo alcune ore a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Per il momento non risultano feriti o intossicati e sul posto sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Nelle prossime ore, inoltre, dei tecnici specializzati effettueranno il controllo della qualità dell'aria.

Non è il primo incendio che interessa la EcoFarma negli ultimi anni. Nel 2017, infatti, un altro rogo era scaturito, sempre nell'inceneritore, dall'errore umano di uno dei dipendenti, anche in quel caso per fortuna senza gravi conseguenze.