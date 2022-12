Catania, continua a perseguitare l'ex convivente: arrestato

Agenti delle Volanti sono intervenuti, martedì scorso, in Viale Moncada, a Catania, su richiesta di una donna, che aveva segnalato la presenza dell'ex convivente dietro la porta di casa. La donna riferiva, inoltre, che l’uomo bussava in modo insistente chiedendo di entrare per vedere i figli ed avere del denaro. L’uomo, già in passato denunciato dalla donna per maltrattamenti in famiglia, anche nei confronti dei figli minorenni, e, per questo, già destinatario di ammonimento da parte del Questore di Catania, all’arrivo degli agenti si era dileguato. Allontanatisi gli equipaggi intervenuti, l’uomo è, però, ritornato e ha ricominciato a bussare violentemente alla porta dell’abitazione della propria ex convivente, che, pertanto, ha nuovamente richiesto l’intervento delle Volanti. Questa volta, all’arrivo degli agenti, era ancora sul posto e, incurante della presenza della Polizia, continuava con tono minaccioso a chiederle insistentemente del denaro e di entrare in casa per vedere i figli. Infuriatosi per non avere ottenuto quanto desiderato, iniziava allora a prendere a pugni e a calci la porta, fermato dagli agenti, che riuscivano con non poche difficoltà a bloccarlo. Viste le condotte tenute dall'uomo, veniva arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Il P.M. di turno disponeva di associare l’arrestato nella Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida.