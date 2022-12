Arrivati a Lampedusa 112 migranti a bordo di due barche

Sbarchi senza fine nella maggiore isola delle Pelagie. Altri 112 migranti sono arrivati fra la notte e l'alba di oggi. Viaggiavano a bordo di tre barchini. La prima barca di 8 metri, aveva a bordo 14 persone (8 minori) originarie di Costa d'Avorio e Tunisia. E' stata intercettata al largo dalla motovedetta V1102 della Guardia di finanza. A Cala Madonna sono stati bloccati 36 migranti (tra loro 10 donne e 3 minori) di origini bengalesi, senegalesi, malesi e gambiani.

L'imbarcazione di circa 7 metri, utilizzata per la traversata, non è stata ritrovata. All'alba, sempre la motovedetta delle Fiamme gialle, ha bloccato un barcone di 12 metri con a bordo 62 persone (15 donne e 4 minori) originari di Mali, Guinea, Costa d'Avorio e Camerun. Ieri, con 11 diversi natanti, erano giunti invece in 432.

Naturalmente tutti sono stati trasferiti nell'Hotspot di contrada Imbriacola che ora è di nuovo pieno.