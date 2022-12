Catania, in fuga dalla Polizia su auto rubata: arrestato

La scorsa notte personale delle Volanti ha intercettato, nel quartiere Librino, a Catania, un’autovettura con due persone a bordo, alle quali veniva intimato di fermarsi per procedere al controllo. I due, invece di fermarsi, si davano alla fuga ad alta velocità per le vie del quartiere, ingaggiando un lungo inseguimento che terminava quando il conducente dell’auto ne perdeva il controllo ed il veicolo andava ad urtare l’aiuola spartitraffico in Viale Grimaldi.

Gli agenti riuscivano, così, a bloccare uno dei due uomini, nonostante la strenua e violenta resistenza opposta, mentre il complice riusciva a darsi alla fuga. Dai successivi accertamenti emergeva che l’auto con cui i due si erano dati alla fuga era da ricercare in quanto provento di furto. Sul posto interveniva personale del 118, per prestare le cure del caso nei confronti sia degli operatori che del fermato. I due operatori della Volante riportavano lesioni giudicate guaribili in due giorni. L’uomo fermato è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per la ricettazione del veicolo.